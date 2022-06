Principal partido de oposição da Ucrânia é banido

A Justiça ucraniana anunciou que todos os ativos do partido , assim como propriedades e fundos serão transferidos para o Estado. A proibição ocorre em um tribunal na cidade de Lviv, após um pedido do Ministério da Justiça .

O OPPL teve todas as suas operações suspensas pelas autoridades em Kiev em março, logo após o lançamento da operação militar de Moscou. O partido e seus líderes foram acusados ​​de ter laços com a Rússia .

O OPPL era o maior grupo de oposição da Ucrânia e o segundo maior partido do país . Em 2019, ganhou 13% dos votos em uma eleição parlamentar. Em 2021, pesquisas indicaram que sua popularidade era mais alta que o partido “Servo do Povo”, do presidente Vladimir Zelensky .

Em 12 de abril, o líder da OPPL foi capturado pelo Serviço de Segurança Ucraniano (SBU, na sigla em inglês) enquanto supostamente tentava fugir do país. A prisão foi tornada pública depois que Zelensky publicou uma foto do homem algemado .

De acordo com a lei, qualquer parte que se oponha ou conteste a posição oficial do governo, especialmente quando se trata do conflito em curso com Moscou, pode ter suas operações proibidas e bens confiscados por uma decisão judicial que não pode ser apelada.