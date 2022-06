Exportações de petróleo da Rússia para a Índia disparam após sanções ocidentais, escreve mídia

A Índia elevou exponencialmente suas importações de petróleo e de carvão da Rússia entre 27 de maio e 15 de junho de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, revelou no sábado (18) a agência britânica Reuters citando dados do governo indiano.

As informações apontam para um crescimento de 31 vezes das exportações de petróleo russo para a Índia nesse período, chegando a um valor de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,34 bilhões), enquanto a quantidade de carvão e produtos derivados importados da Rússia subiu em seis vezes, para US$ 331,17 milhões (R$ 1,7 bilhão).

Já o valor diário das aquisições de petróleo da Rússia ascendeu de US$ 31,16 milhões (R$ 160,59 milhões) nos primeiros três meses da operação militar especial da Rússia na Ucrânia para US$ 110,86 milhões (R$ 571,33 milhões) entre 27 de maio e 15 de junho, sendo que o valor diário do fluxo de carvão teve um aumento de US$ 7,71 milhões (R$ 39,73 milhões) para US$ 16,55 milhões (R$ 85,29 milhões) nos mesmos períodos.

“Os comerciantes russos têm sido liberais com rotas de pagamento e estão aceitando pagamentos em rupias indianas e dirrãs dos Emirados Árabes Unidos. Os descontos são atraentes, e esta tendência de maiores compras de carvão russo vai continuar“, indicou uma fonte à Reuters.

“A compra em massa pela Índia de carvão russo está prevista continuar, com a previsão de que as importações de junho sejam as maiores em pelo menos sete anos e meio, mostraram os dados de rastreamento de navios Refinitiv Eikon”, escreve a agência britânica.

Os países ocidentais impuseram uma ampla gama de sanções à Rússia, incluindo energéticas, depois que ela começou uma operação militar especial na Ucrânia, em uma tentativa de enfraquecer a ação de Moscou. No entanto, a subida dos preços do petróleo tem mais que compensado a redução na exploração e exportação do hidrocarboneto russo, que tem sido redirecionado para países asiáticos, particularmente a Índia.

O Kremlin argumenta também que as sanções afetam os próprios países ocidentais, particularmente a Europa, de forma tão ou mais severa que a Rússia.





