“Nós, os filhos da década de 1970, todos esperávamos pela chegada do comunismo. Infelizmente, isso não aconteceu. A União Soviética colapsou, o Partido Comunista da União Soviética foi liquidado”, escreveu neste domingo (19) em sua página do Telegram Medvedev, que ingressou no partido na universidade e o deixou em 1991. “A situação relacionada ao prometido início da felicidade global na URSS me lembra os encantamentos feitos pela Comissão Europeia em relação à candidatura da Ucrânia à UE.”

“Eles prometeram, mas com condições. A Ucrânia deveria se tornar melhor, mais limpa, menos corrupta, mais desenvolvida, esclarecida, mais inteligente. [A chefe da Comissão Europeia] tia Ursula [von der Leyen] chegou a dizer que os ucranianos estão morrendo pela adesão à UE”, escreveu o ex-presidente, que agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

“Depois será como com a construção do comunismo. A data ainda não foi definida. Mas há muitas condições abstratas não verificáveis. Sua verificação objetiva é impossível. Elas serão verificadas por décadas e por novas gerações de líderes da UE. Portanto, o prazo real é meados do século, não antes”, escreveu Medvedev.

“É possível que o comunismo já tivesse chegado se a URSS tivesse sido preservada. Mas a união, infelizmente, morreu. Vocês entendem o que estou insinuando? P.S. Talvez (batendo na madeira) a UE desapareça até essa altura? É assustador pensar que escândalo isso seria, dado os sacrifícios que foram feitos no altar da adesão à UE, e que decepção seria para as expectativas dos infelizes ucranianos”, concluiu Medvedev.

Durante sua presidência e grande parte do tempo como primeiro-ministro, Dmitry Medvedev foi um dos maiores defensores da melhoria das relações da Rússia com o Ocidente, adotando padrões ocidentais em educação, sistema judicial, negócios, indústria, etc., e era visto por observadores políticos como o líder da ala liberal do partido governante Rússia Unida. No entanto, com o início da crise ucraniana, suas posições públicas mudaram gradualmente para uma hostilidade aberta ao Ocidente, especialmente depois que o visto americano de seu filho foi revogado.