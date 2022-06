Novo plano da União Europeia não vai salvar zona do euro de colapso, diz mídia

O BCE apresentou o plano para ajudar as nações do sul da UE, as mais endividadas do bloco, com obrigações crescentes. O regulador disse que direcionaria dinheiro para nações mais endividadas da dívida que vence no esquema de apoio à pandemia de COVID-19 de € 1,7 trilhão (cerca de R$ 9,2 trilhões). Isto significa que, enquanto antes do anúncio o processo de compra de títulos do BCE pelos Estados acontecia de acordo com o investimento de cada país, agora seria dada preferência a países com dívida elevada, como a Itália, com uma dívida bruta de cerca de 150% do Produto Interno Bruto (PIB).