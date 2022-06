Após sanções impostas à Rússia, EUA pedem a produtores que aumentem geração de petróleo e gás

“[O presidente Joe Biden] pediu que todos os fornecedores ao redor do mundo aumentassem a produção. Isso inclui a OPEP, que inclui nossos produtores domésticos de petróleo e gás”, disse Jennifer Granholm ao programa State of the Union da CNN.

Granholm disse que entendia que Biden também se encontraria pessoalmente com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, embora a família real saudita seja acusada de participação no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.

A oficial acrescentou que se reunirá com executivos-chefes de empresas de petróleo e gás na próxima semana para discutir a falta de capacidade de processamento nas refinarias de petróleo dos EUA.

Na última sexta-feira (17), William Ruger, presidente do Instituto Americano de Pesquisa Econômica, disse à Fox News que as restrições econômicas impostas pelos EUA à Rússia acabaram sendo um “tiro no próprio pé”.

Segundo observa o especialista, as sanções raramente fazem com que os países contra os quais elas são direcionadas “mudem o seu comportamento”.

“Mas você não pode forçar os líderes dos países a rejeitarem o que consideram essencial para os seus interesses nacionais vitais. No caso da Rússia é a situação na Ucrânia”, disse ele.

De acordo com Ruger, a situação quando, sob pressão das sanções, a Rússia aumenta os seus rendimentos da venda de recursos energéticos é um outro exemplo de “consequências não intencionais” resultantes de “ações incorretas”.

O especialista americano disse que a situação das sanções era “extremamente previsível”, uma vez que os pesquisadores analisaram esta questão por décadas e descobriram que as políticas de tal pressão na maioria das vezes “não ajudam muito”.

“Mais uma vez, tudo é muito previsível. E a imagem típica que vemos da atual administração [dos EUA] são decisões políticas que, ao que parece, deveriam beneficiar os contribuintes americanos ou as pessoas no estrangeiro, mas elas na realidade resultam ser um tiro no próprio pé”, concluiu presidente do instituto.

Segundo o presidente russo Vladimir Putin, tais ações do Ocidente visam piorar a vida de milhões de pessoas. A pressão sancionatória sobre Moscou já se transformou em problemas econômicos para os EUA e a Europa, causando grande aumento dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia anunciou o início de uma operação militar especial para “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”.

Durante a operação, as Forças Armadas da Rússia eliminam instalações da infraestrutura militar ucraniana, sem realizar ataques contra alvos civis em cidades. Os militares russos também organizam corredores humanitários para a população civil que foge da violência dos neonazistas e nacionalistas.

Em resposta à operação de Moscou, os EUA decidiram implementar a bateria de sanções mais dura já vista contra a Rússia. Biden e seus aliados, como os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), instaram a UE e o resto do mundo a potencializar tais sanções aderindo ao modelo de “guerra híbrida” adotado pelos norte-americanos.

Embargos e proibições foram adotados nos mais diversos setores com o objetivo de estrangular a economia russa. As reservas internacionais do país foram congeladas e investimentos, interrompidos. As sanções, entretanto, tiveram reflexos em outros setores como esporte e cultura, e ainda por meio da censura aos meios de comunicação do país no Ocidente.

