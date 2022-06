Washington chama ações da Rússia de 'provocação' após esta mandar 'mensagem' aos EUA na Síria

A Rússia está por trás de uma “série” de operações recentes contra as forças dos EUA na Síria em junho, incluindo o ataque de quarta-feira (15) à base militar americana de Al-Tanf no sudeste sírio, escreveu o jornal Wall Street Journal (WSJ), citando funcionários do Pentágono.

De acordo com o WSJ, caças a jato russos atingiram “um posto de combate avançado na guarnição” após informar os EUA de um ataque iminente em resposta a um ataque de militantes treinados pela CIA contra as tropas sírias, que destruiu um veículo e pode ter causado feridos.

O jornal caracterizou o ataque de 15 de junho, que não teve vítimas norte-americanas, como uma “mensagem” de Moscou de que, embora “não estivesse visando ativamente as tropas americanas”, ela estava “assediando a missão dos EUA na Síria, uma tática que as forças russas utilizaram anteriormente”. Um funcionário militar dos EUA chamou isso de “um aumento significante na provocação”.

Panorama internacional EUA e Reino Unido recrutam mercenários para Ucrânia, diz MRE russo

As fontes do WSJ disseram que a Rússia também destacou neste mês de junho um par de caças-bombardeiros Su-34 para uma área no nordeste da Síria, onde as forças dos EUA estavam conduzindo uma operação de contraterrorismo. Os aviões russos supostamente deixaram a área após os EUA terem enviado seus próprios caças.

O general Eric Kurila, chefe do Comando Central dos EUA, declarou que o “comportamento recente” da Rússia é “provocador e escalatório”, mas assegurou que o objetivo dos EUA continua sendo “evitar um erro de cálculo ou um conjunto de ações que possam levar a conflitos desnecessários”.

As autoridades russas e o Ministério da Defesa do país não comentaram o artigo do WSJ.

No mês passado, o Serviço de Inteligência Externa da Rússia relatou que as instalações de Al-Tanf foram transformadas em um centro terrorista em que estavam sendo treinados militantes para destacamento na Ucrânia. As atividades incluiriam o treinamento no uso de mísseis antitanque, drones de reconhecimento e ataque e de equipamentos avançados de comunicação e vigilância.

Damasco sublinha que as tropas russas são as únicas estrangeiras aprovadas na Síria e que todas as restantes, incluindo dos EUA, constituem uma presença ilegal.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor