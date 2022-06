Suprema Corte do Japão arquiva ações pelo desastre de Fukushima, relata mídia

A Suprema Corte do Japão arquivou na sexta-feira (17) quatro ações coletivas contra o governo pelo desastre nuclear de Fukushima em 2011, mas ordenou ao operador da usina que pagasse 1,4 bilhão de ienes (R$ 53,44 milhões) de danos às vítimas, relatou a agência japonesa Kyodo.

As ações dos residentes das prefeituras de Fukushima, Gunma, Chiba e Aichi insistiram que o governo japonês poderia ter previsto um grande tsunami com base em estudos de 2002 e, portanto, deveria ter instruído a Tokyo Electric Power Co. (TEPCO, na sigla em inglês), operadora da usina, a tomar medidas apropriadas, informa a agência.