No domingo, a França realizou o segundo turno das eleições para a Assembleia Nacional do país (câmara baixa do parlamento). A participação às 17h00, hora local (18h00, hora de Moscovo) foi de 38,11%. De acordo com o Ministério da Administração Interna, após processar 71% das cédulas, a coalizão do presidente francês Emmanuel Macron “Juntos!” lidera as eleições com 36,06% dos votos, o partido de esquerda Nova União Ecológica e Social Popular (Nupes) de Jean-Luc Mélenchon recebe 27,08%, o partido Rally Nacional de Marine Le Pen está em terceiro lugar com 21,57% dos votos.