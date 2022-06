Comboio de 40 caminhões dos EUA carregando trigo da Síria deixa o país, diz mídia

Militares dos EUA e unidades de milícia das Forças Democráticas da Síria (FDS) deixaram sair um comboio de 40 caminhões carregados com suprimentos de trigo sírio do país, reportou no sábado (18) a agência síria SANA, citando fontes locais.

A SANA indica que os veículos deixaram a Síria através do ponto fronteiriço com o Iraque a nordeste da cidade de Al-Hasakah, após terem roubado o trigo de Jazira, parte do Crescente Fértil sírio.

As fontes não detalharam os tipos de caminhões envolvidos na operação, ou se os 40 caminhões incluíam escoltas armadas, que normalmente acompanham os transportes durante as operações de contrabando de petróleo e alimentos.

Além disso, as forças norte-americanas teriam retirado para o Iraque, utilizando o mesmo percurso, um comboio separado de 36 veículos militares defeituosos da cidade de Tel Hamees, no nordeste da província de Al-Hasakah.

Custos do contrabando

A Síria tem repetidamente acusado os EUA de conduzir uma guerra econômica contra ela através da exploração de até 90% do petróleo do país e suas melhores terras agrícolas no nordeste do país árabe.

Privado desses territórios, e enfrentando diversas sanções dos países ocidentais, Damasco foi forçada a contar com a assistência russa e iraniana para garantir sua segurança alimentar e energética em meio à brutal guerra apoiada no exterior, que começou em 2012.

Em 2021 Bassam Tomeh, ministro do Petróleo da Síria, estimou que as atividades de contrabando de petróleo dos EUA causaram cerca de US$ 92 bilhões (R$ 508,2 bilhões) em prejuízos ao setor petrolífero da Síria, sendo que Bashar Assad, presidente da Síria, disse serem necessários para a reconstrução pelo menos de US$ 200 bilhões (R$ 1,03 trilhão) a US$ 400 bilhões (R$ 2,06 trilhões).

Antes da guerra, a Síria desfrutava de autossuficiência tanto na área energética quanto em alimentos.





