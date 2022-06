Rússia avalia resultados da recuperação de sanções — CMIO

O colapso da economia russa, como previsto no Ocidente, não se concretizou, aponta Putin

As previsões ocidentais sobre o colapso da economia russa como resultado das sanções que foram emitidas no início da primavera não se concretizaram, disse o presidente Vladimir Putin nesta sexta-feira.

Falando no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Putin disse que as previsões sobre o colapso do rublo e da economia russa fazem parte de uma guerra de informação contra Moscou, destinada a “desestabilizando psicologicamente a sociedade russa e os círculos empresariais domésticos”.

Putin elogiou o governo por seu trabalho para estabilizar a economia de maneira profissional.

“Primeiro, estabilizamos os mercados financeiros, o sistema bancário e a rede comercial, depois começamos a saturar a economia com liquidez e capital de giro para manter a estabilidade das empresas e empresas, emprego e empregos”, disse. disse ele em plenária do evento na segunda cidade do país.













O presidente admitiu que o nível atual de inflação em 16,7% era alto, mas observou que está caindo, e uma meta foi fixada em 4%.

No futuro, a economia russa se desenvolverá de maneira aberta, baseada em pequenas empresas que verão alguns controles e verificações governamentais suspensos para permitir que funcionem mais livremente, acrescentou Putin.

