Scholz entregou 'mensagem oculta' a Zelensky durante visita a Kiev, diz mídia

“Mesmo no contexto do evento político da visita, Scholz continua sendo o mais cauteloso. Os líderes das três principais economias da Europa são a favor de que a Ucrânia receba o status de candidata à adesão à UE. Essa é a mensagem. Mas enquanto Macron e Draghi falam de um ‘caminho’ que já teria começado, Scholz fala de um ‘caminho cheio de pré-requisitos’. É semântica, mas algo para se levar a sério”, observou o jornal em uma longa resenha resumindo a missão diplomática.

Para a Ucrânia ser admitida no bloco, precisaria intensificar a luta contra a “notória corrupção” e construir um Estado funcional e constitucional com uma economia liberalizada, tudo isso impossível enquanto o conflito com a Rússia continuar, observou a mídia. Ao mesmo tempo, a própria UE também deve “mudar” antes que um país tão grande quanto a Ucrânia possa aderir, substituindo o princípio da unanimidade nas principais tomadas de decisão pelo governo da maioria.