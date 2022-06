Polícia armênia revela detalhes de tiroteio na vila de Nigavan

YEREVAN, 20 de junho – RIA Novosti. A polícia armênia rejeitou as implicações políticas do incidente de tiro que ocorreu no domingo na região de Aragatsotn, em que uma pessoa foi morta e outras seis ficaram feridas.

Mais cedo, o site de notícias local politik.am informou que os parentes de Matevos Asatryan, um membro do parlamento da facção do Contrato Civil, e um primo do vice-governador da região de Aragatsotn, Edgar Parvanyan, supostamente entraram em conflito com um grupo de jovens. na aldeia de Nigavan e, em seguida, supostamente abriu fogo contra eles porque insultaram o primeiro-ministro do país, Nikol Pashinyan.