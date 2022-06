Washington sanciona empresas chinesas e dos Emirados Árabes Unidos — CMIO

Empresas chinesas e dos Emirados, juntamente com uma rede de produtores petroquímicos iranianos, foram atingidas por penalidades secundárias dos EUA por ajudar Teerã a “fugir das sanções” apoiando a venda de seus produtos petroquímicos nos mercados internacionais.

As sanções foram introduzidas contra duas empresas com sede em Hong Kong, três no Irã e quatro nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento do Tesouro dos EUA na quinta-feira.

Todos os interesses de propriedade das empresas sob jurisdição dos EUA foram bloqueados e aqueles que lidam com eles também podem ser sancionados ou penalizados em algumas circunstâncias.

As penalidades também foram impostas ao cidadão chinês Jinfeng Gao e ao cidadão indiano Mohammed Shaheed Ruknooddin Bhore.













“Os Estados Unidos estão seguindo o caminho da diplomacia significativa para alcançar um retorno mútuo ao cumprimento do Plano de Ação Abrangente Conjunto.” O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E Nelson, disse, referindo-se ao acordo nuclear com o Irã.

“Na ausência de um acordo, continuaremos a usar nossas autoridades de sanções para limitar as exportações de petróleo, produtos petrolíferos e produtos petroquímicos do Irã”. ele adicionou.

o “pressão máxima” A campanha de sanções contra a República Islâmica foi lançada pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que se retirou unilateralmente do acordo JCPOA, também conhecido como acordo nuclear do Irã, em 2018. A política anti-Irã foi aplicada pelo sucessor de Trump, Joe Biden.

O acordo foi assinado em 2015 entre Irã, EUA, Alemanha, Reino Unido, França, China e Rússia, e pedia que todas as sanções fossem suspensas em troca de uma redução no programa nuclear do Irã.

Teerã vem aumentando seu programa nuclear em resposta à retirada de Washington do pacto.

As últimas sanções foram rejeitadas pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã por diplomacia econômica como ineficazes.

“Nossa indústria petroquímica e seus produtos estão sob sanções há muito tempo, mas nossas vendas continuaram por vários canais e continuarão a fazê-lo.” Mehdi Safari disse à TV estatal iraniana.

