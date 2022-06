Lavrov espera que tentativas dos EUA de privar a Rússia de voz em assuntos internacionais fracassem

“Eles estão buscando o que anunciaram há muito tempo: que a Rússia deve conhecer seu lugar, que a Rússia não tem direito a ter sua própria voz nos assuntos internacionais, que a Rússia deve cumprir as regras que os EUA criaram. Acho que eles entendem perfeitamente bem que eles não terão sucesso”, disse Lavrov à emissora Rossiya 1.

As relações entre a Rússia e os EUA se deterioraram nos últimos meses , com Washington e seus aliados realizando uma campanha maciça de sanções contra Moscou por sua operação militar especial na Ucrânia.

Segundo o presidente russo Vladimir Putin, tais ações do Ocidente visam piorar a vida de milhões de pessoas . A pressão sancionatória sobre Moscou já se transformou em problemas econômicos para os EUA e a Europa, causando grande aumento dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares .

Embargos e proibições foram adotados nos mais diversos setores com o objetivo de estrangular a economia russa. As reservas internacionais do país foram congeladas e investimentos, interrompidos.