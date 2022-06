MOSCOU, 20 de junho – RIA Novosti. A Alemanha se opõe à “humilhação” da Rússia e está pronta para negligenciar a assistência à Ucrânia para isso, escreveu Peter Raf, especialista do Hudson Institute em Washington, em um artigo para a revista Foreign Policy.

Em sua opinião, isso é evidenciado pelas “negociações secretas” que Berlim supostamente está conduzindo com Moscou.

“O fato de Berlim estar inundada com rumores de negociações secretas com a Rússia sugere que a Alemanha preferiria decepcionar a Ucrânia a humilhar a Rússia – o que quer que isso signifique”, disse Raf.

O analista acredita que o chanceler alemão Olaf Scholz provavelmente compartilha a posição do presidente francês Emmanuel Macron sobre uma solução diplomática para o conflito.

“É claro que Scholz não foi tão longe quanto Macron, que sugeriu que a Ucrânia cedesse parte do território e alertou o Ocidente contra a “humilhação” da Rússia. No entanto, a reação alemã à escalada na forma de construir intercâmbios diplomáticos fala por em si”, observou o especialista.

Scholz também está voltando atrás em sua promessa de enviar tropas adicionais na Lituânia como parte da estratégia da OTAN para conter a Rússia no Báltico.

A Rússia está realizando uma operação militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Defesa, o exército russo já completou as principais tarefas da primeira fase – reduziu significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo do departamento foi chamado de libertação de Donbass.