Bálticos não terão divisões da OTAN – Reuters – CMIO

Estônia, Letônia e Lituânia provavelmente não terão suas demandas atendidas pelo bloco militar liderado pelos EUA

Os três países bálticos pediram à Otan que envie mais tropas para a região em meio a temores de um ataque russo, instando o bloco liderado pelos EUA a reforçar sua presença em até dez vezes, mas autoridades de outros países membros dizem que é duvidoso que os pedidos sejam atendidos. realizada.

A organização continua cética sobre novos desdobramentos na Letônia, Lituânia e Estônia, informou a Reuters na quarta-feira, citando sete diplomatas e altos funcionários dos principais aliados da Otan. Enquanto a região abrigava cerca de 5.000 tropas multinacionais antes do ataque da Rússia à Ucrânia em fevereiro, os três países pediram entre 15.000 e 50.000 soldados no total.

"Os estados bálticos não terão tropas da OTAN suficientes para criar uma divisão", disse um diplomata da Otan, referindo-se a um pedido de baixo custo para até 15.000 soldados. "O que quer que seja decidido deve ser sustentável."













O bloco está marcado para uma grande reunião em Madri no final de junho, onde Letônia, Lituânia e Estônia devem levantar a questão novamente. No entanto, os outros 27 membros da Otan são mais favoráveis ​​a uma presença mais leve, propondo recursos de inteligência adicionais no Báltico para ajudar a se preparar para uma possível invasão russa, disseram as autoridades.

Washington e Londres, por sua vez, continuam contrários a novas bases permanentes na região devido aos altos custos associados a tais projetos. Uma ideia alternativa lançada no mês passado pelo presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, veria novas bases criadas, mas tripuladas por “rotacional” tropas que periodicamente alternam entre desdobramentos. Isso poderia evitar a necessidade de construir moradias familiares, escolas e outras infraestruturas caras normalmente necessárias para soldados estacionados no exterior a longo prazo.

“Acredito que muitos de nossos aliados europeus… eles estão muito, muito dispostos a estabelecer bases permanentes”, Milley disse aos legisladores durante uma audiência em maio. “Eles vão construí-los, eles vão pagar por eles.”

Um assessor do presidente lituano Gitanas Nauseda disse à Reuters que o país continuará a “insistir” sobre novos desdobramentos da OTAN na preparação para a cúpula de Madri, enquanto o gabinete do primeiro-ministro da Estônia disse que está negociando detalhes com parceiros para “como fortalecer a presença aliada”. Autoridades letãs se recusaram a comentar.