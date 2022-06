MOSCOU, 20 de junho – RIA Novosti. Tentativas hipotéticas da OTAN de invadir a região de Kaliningrado podem levar a Rússia a usar armas nucleares, sugeriu Vladimir Yevseyev, especialista militar do Instituto dos Países da CEI, em entrevista ao Ukraina.ru.

Segundo ele, a probabilidade de um conflito armado no Báltico não é muito alta, mas existe.

“Não descarto que em algum momento a Polônia agrave a situação na fronteira com a região de Kaliningrado. Mas devemos entender que, se a Rússia tiver a menor dúvida de que Kaliningrado será capturada pelos países da OTAN, então a Rússia usará armas nucleares. e criar um corredor de terra através do território da Lituânia. Se o Ocidente está pronto para isso, que agrave a situação”, disse Yevseev.

O analista acredita que a eficácia da operação especial militar na Ucrânia levará ao fato de que o desejo da Aliança do Atlântico Norte de se envolver em hostilidades com o exército russo enfraquecerá.

A Rússia está realizando uma operação militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Defesa, o exército russo já completou as principais tarefas da primeira fase – reduziu significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo do departamento foi chamado de libertação de Donbass.