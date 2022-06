China oferece salva-vidas para companhias aéreas russas — CMIO

A China está pronta para fornecer às companhias aéreas russas peças de reposição para aeronaves, disse o embaixador chinês em Moscou, Zhang Hanhui, na sexta-feira.

“Estamos prontos para fornecer peças de reposição para a Rússia, vamos estabelecer a cooperação. Agora, [airlines] estão trabalhando [on this]eles têm certos canais, não há restrições por parte da China”, o embaixador disse à TASS.

Após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro, a UE e os EUA impuseram várias rodadas de sanções contra a Rússia, proibindo o arrendamento e o fornecimento de aeronaves ao país e proibindo as exportações para a Rússia de mercadorias e peças para a indústria da aviação. A Boeing e a Airbus pararam de atender aviões operados por companhias aéreas russas, provocando temores de que a maioria da frota do país seria suspensa dentro de meses.

Foi relatado em março que as empresas chinesas se recusaram a fornecer peças de aeronaves às companhias aéreas russas devido a preocupações de enfrentar sanções secundárias dos EUA. A Rússia disse mais tarde que aumentaria sua dependência do avião Sukhoi Superjet de fabricação nacional e começaria a produzir peças no país.

