Chefe do Comitê Olímpico Internacional diz que suspender sanções de atletas russos seria prematuro

“Gostaria de alertá-los que, com essas recomendações e medidas que temos que tomar, não esquecemos nossa missão geral — que no final, o esporte mundial é unificar. O esporte mundial também é sobre todos respeitarem o próximo. É por isso que nossas recomendações e sanções ficam como estão. Ainda não chegou a hora de mudá-las ou de suspender essas recomendações”, declarou.

No final de fevereiro, o COI recomendou que as federações esportivas internacionais impeçam que atletas russos e belorrussos participem de competições devido à situação na Ucrânia.

Em resposta à operação de Moscou, os EUA decidiram implementar a bateria de sanções mais dura já vista contra a Rússia. Joe Biden e seus aliados, como os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) , instaram a UE e o resto do mundo a potencializar tais sanções aderindo ao modelo de “guerra híbrida” adotado pelos norte-americanos.

Embargos e proibições foram adotados nos mais diversos setores com o objetivo de estrangular a economia russa. As reservas internacionais do país foram congeladas e investimentos, interrompidos. As sanções, entretanto, tiveram reflexos em outros setores como esporte e cultura, e ainda por meio da censura aos meios de comunicação do país no Ocidente.