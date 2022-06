Ministro do Interior do Reino Unido aprova extradição de Assange para os EUA — CMIO

A extradição do cofundador do WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos, deu um passo à frente na sexta-feira, depois que a secretária do Interior britânica, Priti Patel, deu luz verde para entregar o jornalista à custódia americana.

“Os tribunais do Reino Unido não consideraram que seria opressivo, injusto ou um abuso de processo extraditar o Sr. Assange”, disse o Ministério do Interior. “Tampouco descobriram que a extradição seria incompatível com seus direitos humanos, incluindo seu direito a um julgamento justo e à liberdade de expressão, e que enquanto estiver nos EUA ele será tratado adequadamente, inclusive em relação à sua saúde.”

Assange tem 14 dias para recorrer.

O WikiLeaks chamou o desenvolvimento de um “dia sombrio para a liberdade de imprensa e para a democracia britânica”, e acrescentou que “a decisão será apelada.”

URGENTE: Ministro do Interior do Reino Unido aprova a extradição do editor do WikiLeaks Julian Assange para os EUA, onde ele enfrentaria uma sentença de 175 anos – Um dia sombrio para a liberdade de imprensa e para a democracia britânicaA decisão será apeladahttps://t.co/m1bX8STSr8pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) 17 de junho de 2022

Anteriormente, um tribunal britânico havia recusado o pedido de extradição alegando que Assange poderia se matar ou ser submetido a tratamento desumano na detenção dos EUA. Mas os EUA apelaram com sucesso da decisão, oferecendo garantias à Grã-Bretanha de que seus direitos seriam observados.

Apoiadores do ativista preso dizem que ele está sendo perseguido por expor os segredos obscuros do governo americano e que sua situação atual é um aviso assustador para qualquer jornalista que pense em fazer o mesmo.

“Era [in] O poder de Priti Patel de fazer a coisa certa. Em vez disso, ela será para sempre lembrada como cúmplice dos Estados Unidos em sua agenda para transformar o jornalismo investigativo em um empreendimento criminoso.”, disse o WikiLeaks em um comunicado.

O WikiLeaks disse que continuará lutando por Assange através do sistema legal para protegê-lo de desaparecer em “os recessos mais escuros [the US] sistema prisional para o resto de sua vida.” Os EUA querem o australiano de 50 anos por supostos crimes e, se condenado, pode ser sentenciado a até 175 anos de prisão.

Difícil de acreditar, mas parece real. Todos os grupos sérios de liberdade de imprensa no mundo protestaram contra isso. É um símbolo terrível de como o compromisso dos governos britânico e americano com os direitos humanos diminuiu. Como podemos condenar abusos autoritários no exterior como este? https://t.co/sgvLRgZtEg — Edward Snowden (@Snowden) 17 de junho de 2022

O WikiLeaks lembrou que Washington tinha “planejou seu assassinato”, referindo-se a relatórios alegando que a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA), sob o então diretor da CIA de Donald Trump, Mike Pompeo, havia discutido o assassinato ou sequestro de Assange enquanto ele estava se refugiando na Embaixada do Equador em Londres.

Assange tem sido um alvo para os EUA desde 2010, quando o WikiLeaks publicou uma coleção de telegramas do Departamento de Estado e documentos do Pentágono que retratavam supostos crimes de guerra cometidos por forças americanas no Afeganistão e no Iraque. Ele foi acusado de tentar hackear computadores do Pentágono e é acusado pela Lei de Espionagem dos Estados Unidos, pela publicação de materiais classificados pelo WikiLeaks.