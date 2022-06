Eleições francesas: coalizão de Macron perde maioria absoluta na Assembleia Nacional

Com todas as cadeiras definidas, o Ensemble — que reúne La République En Marche (partido de Macron) e outras siglas — obteve 246 assentos.

O presidente francês ainda possui o maior bloco na Assembleia Nacional, mas, com o resultado de 2022, deverá enfrentar mais dificuldades em seu segundo mandato.

Para manter a maioria absoluta, a coalizão precisava de pelo menos 289 vagas na câmara baixa do parlamento. Nas eleições passadas, quando Macron foi eleito pela primeira vez, sua coalizão conquistou 361 cadeiras.

Na votação, depois do Ensemble, a Nupes , aliança de esquerda do ex-candidato à Presidência Jean-Luc Mélenchon , conquistou 142 cadeiras.

Em seguida, ficaram Rally Nacional , de Marine Le Pen , com 89 assentos, e LR-UDI , com 64 .

As projeções já apontavam para a perda da maioria absoluta de Macron. As estimativas davam conta de que o bloco do governo teria entre 205 e 235 assentos.