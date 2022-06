JK Rowling consente em usar ‘maldição da morte’ em mísseis ucranianos — CMIO

O autor de Harry Potter se tornou outra vítima de destaque dos brincalhões russos Vovan e Lexus

JK Rowling deu sua permissão para uma maldição da morte de Harry Potter ser inscrita em mísseis ucranianos durante uma ligação com os brincalhões russos Vovan e Lexus, que estavam fingindo ser o presidente Volodymyr Zelensky.

No decorrer da conversa, que foi publicada na quinta-feira, o falso Zelensky agradeceu a Rowling por sua decisão de retirar seus livros da venda na Rússia.

A autora explicou que ela fez isso por “solidariedade com a Ucrânia” em meio à operação militar de Moscou, que está em andamento na Ucrânia desde o final de fevereiro.

Rowling não pareceu se arrepender da perda de seu público russo, dizendo “certamente não entenderam” seus livros.



“Certamente apoio sanções muito mais duras contra a Rússia”, disse. acrescentou o autor, insistindo que o país deve ser submetido a pressões culturais e econômicas.

No entanto, Rowling pareceu completamente chocada quando os brincalhões apontaram que a cicatriz em forma de relâmpago na testa de Harry Potter lembrava a letra ‘Z’, que se tornou um símbolo da operação russa na Ucrânia.













Eles sugeriram que deveria ser mudado para um símbolo mais parecido com o Tridente de Ouro, que aparece no brasão de armas da Ucrânia. “Seria bom para mim fazer algo sobre isso nas mídias sociais” respondeu o escritor.

O falso Zelensky então revelou que as tropas de Kiev estavam escrevendo as palavras “Feitiço da morte” em mísseis disparados contra as cidades de Donetsk e Lugansk em Donbass.



“Adorei a brincadeira! Eu amo a brincadeira!” Rowling disse, dando a seu interlocutor um polegar para cima.



“Feitiço da morte” é um feitiço mágico que causa a morte imediata no universo de Harry Potter.

Na semana passada, os militares ucranianos intensificaram o bombardeio indiscriminado de Donetsk e Lugansk, causando destruição, mortes e ferimentos entre civis.

Rowling não se opôs à ideia de receber dinheiro arrecadado para crianças ucranianas por meio de sua instituição de caridade e, em vez disso, usá-lo para comprar mais armas para as forças militares de Kiev. “Eu entendi aquilo,” disse a mulher de 56 anos, acrescentando que queria que a Ucrânia tivesse todas as armas de que precisa.

Ela prometeu “falar com certas pessoas” para que o ator russo Alexandr Kuznetsov, que estrela as adaptações cinematográficas de sua série Animais Fantásticos, pudesse de alguma forma ser sancionado.













A autora também aceitou um convite para vir à Ucrânia e realizar leituras de seus romances de fantasia perante membros do batalhão nacionalista Azov, apesar do falso Zelensky avisá-la de que preferiam “Livros alemães”.

O vídeo da brincadeira foi publicado como parte do novo programa de Vovan e Lexus na plataforma russa Rutube. O canal secundário da dupla no YouTube foi deletado na semana passada, logo depois que eles enviaram sua conversa com George W. Bush, na qual o ex-presidente dos EUA aconselhou os ucranianos a “destrua o máximo de tropas russas que puder.”

Seu canal original no YouTube foi retirado em março a pedido do governo do Reino Unido, que ficou irritado com Vovan e Lexus enganando o secretário de Defesa britânico Ben Wallace e a secretária do Interior Priti Patel.

Outras vítimas proeminentes dos brincalhões russos, cujos nomes verdadeiros são Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, incluem o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a então candidata à vice-presidência democrata Kamala Harris, o príncipe Harry e o ícone pop Elton John.