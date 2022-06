China lança seu terceiro porta-aviões — CMIO

Diz-se que o Fujian está perto de rivalizar com os porta-aviões dos Estados Unidos, informou a mídia chinesa

A China lançou seu terceiro porta-aviões no estaleiro Jiangnan, em Xangai, na manhã de sexta-feira. A embarcação que tem um deslocamento de carga total de mais de 80.000 toneladas é o primeiro porta-aviões chinês equipado com catapultas eletromagnéticas e dispositivos de bloqueio como os usados ​​em porta-aviões americanos para lançar e pousar aviões.

As tecnologias usadas nesta aeronave – a segunda totalmente projetada e construída na China – permitem transportar mais aeronaves, aumentar as taxas de surtidas e permitir que os aviões decolem carregando mais combustível e munições, informou a mídia chinesa. O transportador também pode ser usado por aviões de aviso prévio e de carga mais pesados. De acordo com o Global Times, as catapultas eletromagnéticas montadas na embarcação podem alterar sua potência para atender às necessidades de vários tipos de aeronaves.

O navio pode estar transportando os caças pesados ​​J-15 atualizados da China, bem como uma nova geração de caças furtivos atualmente em desenvolvimento, que deve ser chamado de J-35, informou o Global Times.













O Fujian também parece ser um passo à frente em comparação com os outros dois porta-aviões chineses. O primeiro – o Liaoning – era inicialmente um navio soviético inacabado comprado da Ucrânia em 1998 e finalmente comissionado em 2012 após algumas atualizações. O conhecimento adquirido com o trabalho foi usado para construir o segundo porta-aviões – e o primeiro porta-aviões produzido no país – o Shandong, comissionado em 2019.

Ambos têm um deslocamento de cerca de 60.000 toneladas e utilizam o sistema de lançamento de aeronaves ski-jump em vez das catapultas. O Fujian, no entanto, ainda é “um nível atrás” o mais avançado porta-aviões americano, o USS Gerald R. Ford, que tem um deslocamento de cerca de 100.000 toneladas e é alimentado por um reator nuclear. Atualmente, os EUA possuem apenas um desses navios, mas espera-se que um segundo seja comissionado em 2024 e mais dois estão em construção.

O navio chinês está funcionando com energia convencional, mas é apenas o segundo porta-aviões do mundo que usa catapultas eletromagnéticas. Espera-se agora que seja submetido a mais alguns trabalhos de equipamento e começará a atracação e testes no mar logo depois disso.













O Fujian tem o nome de uma província costeira do sudeste da China, que é a mais próxima da ilha de Taiwan. Este fato foi notado por alguns meios de comunicação ocidentais, incluindo o Washington Post e a CNN.

O lançamento ocorre em meio à tensão contínua entre Pequim e Washington sobre o destino de Taiwan. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou no mês passado que os EUA usariam suas forças armadas para defender Taiwan se a China invadisse a nação insular. O anúncio foi visto como uma reversão da adesão de longa data dos Estados Unidos à ‘Política de Uma China’, sob a qual nações estrangeiras reconhecem Pequim como a única autoridade chinesa. Os EUA reconhecem, mas não endossam, a soberania da China sobre Taiwan enquanto abastecem a ilha com armas.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, retirou a declaração de Biden, mas as relações entre Washington e Pequim permaneceram tensas, pois os EUA aprovaram uma venda de armas de US$ 120 milhões para Taipei. Taiwan recentemente apontou para a ameaça da China atacar a ilha. Embora Pequim tenha afirmado repetidamente que preferiria uma solução pacífica para a questão da reunificação, também não descartou o uso da força militar.