Pára-quedistas aterrados após orgia no quartel — CMIO

Um batalhão do Regimento de Pára-quedistas de elite do Exército Britânico não será destacado para os próximos exercícios da OTAN na Bósnia e Kosovo, perdendo medalhas e pagamento extra. A medida incomum foi ordenada na sexta-feira pelo general Sir Patrick Sanders, em sua primeira semana no cargo como novo chefe do Estado-Maior.

Sanders enviou uma carta aos generais e comandantes dizendo que não estava preparado para “arrisque a missão da OTAN ou a reputação do exército britânico implantando 3 Pará neste momento”, referindo-se ao 3º Batalhão. A unidade deveria participar de manobras anuais de dez dias nos Bálcãs.

Paras do 3º Batalhão usarão o mês para “refletir sobre onde eles ficaram aquém do que todos esperamos de nosso exército”, Sanders escreveu em uma carta vista pelo jornal Times. As operações do exército são “fundada na confiança e confiança e devemos nos manter nos mais altos padrões”, ele adicionou.













Uma gravação que surgiu no início deste mês mostrou uma mulher fazendo sexo com oito membros da 16ª Brigada de Assalto Aéreo dentro do quartel de Merville em Colchester, Essex, enquanto dezenas de outros soldados assistiam e alguns aplaudiam. De acordo com a Polícia Militar Real, a mulher era uma civil que teria sido contrabandeada para a base cerca de 30 vezes nos últimos cinco meses.

As gravações foram “belo gráfico em detalhes,” uma fonte militar disse ao Times, mostrando atos sexuais em diferentes áreas do quartel. Embora o RMP tenha estabelecido que a orgia foi consensual, Sanders disse que a atividade poderia ter sido interpretada como “denegrir as mulheres” e chamou isso “inaceitável, corrosivo e prejudicial à reputação do exército”.

Entre a fita de sexo e instâncias de “comportamento não profissional” pelo mesmo batalhão e outros pára-quedistas durante um exercício na Macedônia do Norte em maio, Sanders disse que a unidade estava “não demonstrar os níveis de disciplina e respeito pelos outros esperados” dos militares britânicos.

A decisão de Sanders ocorre menos de uma semana depois que ele assumiu o cargo do general Sir Mark Carleton-Smith. Ex-chefe do Comando Estratégico, Sanders supostamente “por pouco” perdeu a supervisão de todo o exército britânico. Esse trabalho foi para o almirante Sir Tony Radakin, que assumiu o cargo em novembro.