Taiwan diz que tem míssil que pode atingir Pequim — CMIO

Taipei possui mísseis de longo alcance capazes de atingir o coração do continente chinês, disse um alto funcionário

Taiwan tem a capacidade de atacar a capital da China com mísseis supersônicos caseiros, disse o chefe da assembléia legislativa de Taipei, também alegando que a ilha está recebendo indicações das forças armadas ucranianas em meio ao ataque em andamento da Rússia.

Durante um discurso recente, You Si-kun – um membro influente do Partido Democrático Progressista no poder – disse que, embora Taipei não busque o confronto com a China, tem a capacidade de responder com força no caso de um conflito.

“Taiwan não tomaria a iniciativa de atacar Pequim… mas antes que Pequim queira atacar Taiwan, deve primeiro considerar que Taiwan tem a capacidade de atacar.” disse, acrescentando que a ilha pode “greve Pequim” com seus mísseis de cruzeiro supersônicos Yung Feng desenvolvidos localmente. Taiwan lançou uma iniciativa em 2018 para melhorar as capacidades das munições Yung Feng, afundando mais de US$ 400 milhões no míssil.













O senhor traçou paralelos entre potenciais hostilidades com a China e o conflito que assola a Europa Oriental, enfatizando a importância de “vontade de defender” ao afirmar que Taiwan atraiu “inspiração da guerra ucraniana-russa”.

“O [Chinese Community Party] deve cruzar o Estreito de Taiwan para atacar Taiwan, que é diferente do ataque da Rússia à Ucrânia”, Ele continuou. “Se você quiser pousar, você lutará na cabeça de ponte. Se o pouso for bem-sucedido, todos em Taiwan devem estar tão determinados a morrer quanto a Ucrânia. Saia e nunca deixe a China engolir Taiwan.”

Embora o funcionário tenha dito “auto-ajuda” é um importante princípio orientador para Taipei e Kiev, tanto a ilha quanto a Ucrânia receberam ondas de armas ocidentais e outras formas de apoio estrangeiro, com o governo Biden aprovando várias rodadas de vendas de armas para Taiwan e dezenas de bilhões de dólares em transferências de armas para militares da Ucrânia desde que assumiu o cargo.

Respondendo aos comentários de You, um representante do escritório de Assuntos de Taiwan da China alertou que qualquer ataque de Taipei teria consequências terríveis.

“Os delírios de teimosos membros pró-independência de Taiwan como You Si Kun apenas expõem sua natureza frenética”, disse o porta-voz Ma Xiaoguang, acrescentando “Se [they] ouse bater em uma pedra com um ovo, isso só vai acelerar [their] morte.”