Restos mortais de jornalista britânico são encontrados no Brasil — CMIO

O cidadão britânico teria recebido ameaças antes de seu desaparecimento em uma parte remota da Amazônia

A Polícia Federal do Brasil diz ter identificado o corpo do repórter britânico Dom Phillips, alegando ter resolvido um caso de pessoas desaparecidas centrado no jornalista e outro homem local após uma operação de busca que começou há quase duas semanas.

Os restos mortais dos dois homens foram descobertos perto da cidade de Atalaia do Norte, na fronteira Brasil-Peru, no início desta semana, anunciou a agência policial na sexta-feira. Phillips, 57, foi identificado positivamente; o outro corpo pertence ao especialista indígena brasileiro Bruno Pereira, que desapareceu enquanto viajava com o jornalista no início deste mês.

De acordo com uma organização indígena que trabalhou com Pereira, a associação Univaja, tanto ele quanto Phillips desapareceram “depois de receber ameaças” de caçadores furtivos e pescadores ilegais na região remota. Os dois haviam embarcado em uma viagem de reportagem antes de desaparecerem, pois Phillips, colaborador de longa data do The Guardian, estava trabalhando em um livro sobre a Amazônia e sua preservação.













A polícia federal do Brasil identificou os autores como Amarildo da Costa de Oliveira, um pescador de 41 anos que supostamente confessou os assassinatos, assim como o irmão do homem, Oseney. Amarildo disse que usou uma arma de fogo e levou policiais para uma área isolada na floresta tropical para localizar os restos mortais dos dois homens, embora seu irmão tenha negado qualquer ligação com o crime.

“Encontramos os corpos a três quilômetros [1.8 miles] Dentro da floresta,” o investigador federal Eduardo Alexandre Fontes a repórteres no início desta semana, antes que os restos mortais fossem identificados. Ele acrescentou que o grupo de busca caminhou quase duas horas pelo rio e mais meia hora a pé para chegar ao local do enterro.

Phillips e Pereira foram vistos pela última vez em um barco navegando por um rio em direção ao Território Indígena do Vale do Javari, perto da fronteira com a Colômbia e o Peru, onde caçadores armados entraram em confronto com forças do governo no passado.