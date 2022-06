EUA dispostos a arriscar a dor econômica e a fome global para vencer na Ucrânia — WaPo — CMIO

Washington se preparou para um ‘conflito prolongado’ na Ucrânia mesmo antes da ofensiva da Rússia, dizem autoridades

Os EUA estão prontos para apoiar a Ucrânia no conflito com a Rússia a longo prazo, informou o Washington Post, citando funcionários do governo que dizem que os planos estão em andamento há algum tempo.

Um funcionário sênior do Departamento de Estado disse ao Post na sexta-feira que o presidente Joe Biden gostaria de ver um “eventual conclusão negociada [to the fighting]” expressando esperanças de que ondas de carregamentos de armas ocidentais para Kiev e a dura campanha de sanções contra Moscou enfraqueceriam a capacidade de luta da potência europeia.

“Embora seja certamente desafiador – certamente não estamos adoçando isso – em termos de como navegar nessas águas tempestuosas, nossa luz orientadora é que o resultado da Rússia ser capaz de alcançar suas demandas maximalistas é muito ruim para os Estados Unidos, muito ruim para nossos parceiros e aliados, e muito ruim para a comunidade global”, disse o funcionário não identificado.

Eles acrescentaram que a equipe de Biden “discutiu a possibilidade de um conflito prolongado com efeitos de transbordamento global” mesmo antes de fevereiro, durante uma época em que as autoridades americanas previam repetidamente um ataque iminente da Rússia.













Embora o apoio ao governo ucraniano tenha sido caro para Washington – que dedicou mais de US$ 50 bilhões em várias formas de ajuda desde março – o Post observou que Biden está disposto a arriscar “uma recessão global e fome crescente” para impedir que a Rússia atinja os seus objectivos.

Falando durante uma recente reunião em Bruxelas, onde autoridades de dezenas de países se reuniram para discutir maneiras de fortalecer ainda mais Kiev, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse “estamos aqui para cavar nossas esporas”, adicionando “Trabalhando juntos, podemos ajudar a Ucrânia a se defender do ataque cruel da Rússia e podemos fortalecer a segurança da Ucrânia a longo prazo”.

O general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, também afirmou que as hostilidades podem ser “muito demorado”, e pode durar por “anos.”

“Este é um conflito muito extenso que a Rússia iniciou, e acho que a OTAN, os Estados Unidos, a Ucrânia e todos os aliados e parceiros que estão apoiando a Ucrânia estarão envolvidos nisso por algum tempo”. disse o general, embora tenha observado que é improvável que Moscou possa ser dissuadida de seus objetivos a não ser um destacamento militar dos EUA – uma decisão que ele disse que “não aconselharia.”