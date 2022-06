Venda de drones de combate dos EUA para a Ucrânia em espera – Reuters – CMIO

O Pentágono teme que a tecnologia sofisticada do exército possa cair nas mãos dos russos

A Casa Branca suspendeu os planos de vender quatro drones de combate MQ-1C Grey Eagle para Kiev devido a temores de que a tecnologia possa cair nas mãos dos russos, informou a Reuters na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

De acordo com o relatório, a venda foi inicialmente aprovada pela Casa Branca, mas depois sinalizada pela Administração de Segurança de Tecnologia de Defesa (DTSA) do Pentágono, encarregada de manter tecnologia de alto valor fora das mãos inimigas.

Dizem que as autoridades estão preocupadas que o radar e o equipamento de vigilância do drone possam ser capturados pelos russos. A questão foi esquecida, mas surgiu durante uma reunião no Pentágono no final da semana passada, disse a Reuters.

Uma fonte foi citada dizendo que o radar e os sensores agora poderiam ser substituídos por algo “menos sofisticado” para que a venda seja concluída, mas isso pode levar meses para ser concluído.













O Gray Eagle é a versão mais recente do drone de ataque MQ-1 Predator do Exército dos EUA, que tem sido amplamente utilizado para ataques aéreos no Oriente Médio. Assim como o Predator, o Grey Eagle pode carregar mísseis Hellfire.

A venda planejada foi relatada no início de junho e não foi oficialmente confirmada pelos EUA.

O relatório do atraso ocorre no momento em que a Ucrânia continua a pressionar o Ocidente a ampliar e acelerar a entrega de armas para afastar a ofensiva russa.

“Se você acha que devemos perder, diga-nos diretamente: ‘Queremos que você perca’. Então entenderemos por que você nos dá armas nesse nível”, disse. Mikhail Podoliak, conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, disse ao New York Times na segunda-feira.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.