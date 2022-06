Trump alerta para a Terceira Guerra Mundial — CMIO

A forma como Washington lida com o conflito na Ucrânia pode levar a um conflito global, disse o ex-presidente dos EUA

A generosa ajuda militar fornecida a Kiev por Washington pode resultar no conflito na Ucrânia se transformando na Terceira Guerra Mundial, alertou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

“Temos uma guerra na Ucrânia… e talvez isso leve à Terceira Guerra Mundial por causa da maneira como estamos lidando com isso”, disse. Trump alertou em um discurso em uma conferência religiosa conservadora em Nashville, Tennessee, na sexta-feira.



“Acabamos de dar US$ 40 bilhões além de outros US$ 16 bilhões. Então, estamos com US$ 56 bilhões”, ele disse sobre os pacotes de ajuda que o governo Biden já aprovou para a Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia.

“Mas quando você olha para a Europa – e Alemanha, e França e todos esses outros países – eles deram uma fração minúscula, uma fração minúscula do que estamos dando. Estamos dando US$ 56 bilhões e eles estão dando alguns bilhões de dólares. E são eles que são muito mais afetados”, ele disse.













Trump mais uma vez culpou pelo conflito o presidente Joe Biden, que o substituiu na Casa Branca, insistindo que “Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido.”



“E eu conheci Putin muito bem e conversamos sobre isso… ele sabia que as consequências seriam tremendas. Ele entendeu isso e nunca teria feito isso”, disse. insistiu o ex-presidente.



“Se a eleição não fosse fraudada e roubada, não teríamos nenhum problema com a Ucrânia sendo atacada violentamente”. ele disse.

Trump dedicou grande parte de seu discurso a atacar as audiências em andamento do comitê da Câmara sobre os eventos de 6 de janeiro de 2021. O ex-presidente afirmou que a investigação sobre seu suposto papel em provocar seus apoiadores a invadir o Capitólio dos EUA em Washington era um “acordo manipulado” e um “caça às bruxas unilateral”.

Ele também provocou mais uma vez uma possível candidatura à presidência em 2024. “Alguém gostaria que eu concorresse à presidência?” Trump perguntou, levando a aplausos da platéia.