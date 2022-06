CHISINAU, 18 de junho – RIA Novosti. A oposição da Moldávia chamou a reunião conjunta dos parlamentos da Moldávia e da Romênia de “anticonstitucional” e destinada à fusão de estados, mas Bucareste não está interessada neste processo, pois ameaça com sérios problemas, um analista econômico, especialista do O Instituto Moldávio para o Desenvolvimento e Iniciativas Sociais (IDIS) disse em um comentário à RIA Novosti Viitorul Tatyana Lyushina.

Em 1918, a Romênia enviou tropas para o território da Moldávia, traçando uma fronteira ao longo do rio Dniester (excluindo o território da atual Transnístria). O Conselho do Território, criado em Chisinau, votou pela unificação com o país vizinho. Desde junho de 1940, o território da moderna Moldávia não faz parte da Romênia. No território de ambos os países, há defensores da ideia de sindicalismo, ou seja, a unificação da Romênia e da Moldávia, eliminando esta última como um estado separado. Segundo as pesquisas, mais da metade dos habitantes da Moldávia se opõe à ideia de unificação, cerca de um terço dos cidadãos apóia esse processo.