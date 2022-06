Vítimas relatadas em meio a ataque ao templo sikh em Cabul — CMIO

Assaltantes não identificados invadiram um templo sikh em Cabul na manhã de sábado. Testemunhas disseram à mídia que ouviram explosões altas e o som de tiros na área.

Vídeos postados nas mídias sociais mostram nuvens de fumaça espessa subindo sobre a área onde o templo está localizado. De acordo com relatos da mídia, o complexo do templo pegou fogo durante o ataque, que supostamente envolveu um tiroteio entre os assaltantes e os guardas do templo.

Um oficial do templo local, Gornam Singh, disse a jornalistas que dezenas de pessoas estavam lá dentro quando o ataque ocorreu. “Havia cerca de 30 pessoas dentro do templo. Não sabemos quantos deles estão vivos ou quantos mortos. O Talibã não nos permite entrar, não sabemos o que fazer”, disse. disse ele, conforme citado pela Reuters.













Um porta-voz do Taleban para assuntos internos disse que os agressores tentaram dirigir um veículo carregado de explosivos para dentro do templo, mas ele disparou antes de atingir seu alvo. O Talibã agora está protegendo o local, acrescentou. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas no incidente, de acordo com o Talibã.

O presidente do Fórum Mundial da Índia, Puneet Singh Chandhoke, disse ao The Hindu que pelo menos duas pessoas foram mortas no ataque, e o destino de várias outras permanece desconhecido. Algumas pessoas foram levadas para o hospital, acrescentou. De acordo com a mídia indiana, um segurança e um idoso morreram no ataque. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque até agora e não está claro quem está por trás dele. O Talibã não nomeou nenhum suspeito. A mídia indiana afirmou que o Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) poderia ser o responsável.

O país predominantemente muçulmano tinha uma pequena comunidade sikh de várias centenas antes da tomada do Talibã no ano passado. Desde então, alguns sikhs deixaram o país, mas o templo de Cabul continua sendo o centro da comunidade local de 150 pessoas, segundo o The Hindu.













O Fórum Mundial da Índia solicitou ao governo indiano que emitisse vistos para os sikhs restantes para ajudá-los a deixar o Afeganistão, disse Chandhoke. Nova Délhi evacuou centenas de sikhs em voos especiais no ano passado, segundo a mídia indiana.

O templo de Cabul também foi atacado em março de 2020, quando 25 pessoas morreram em um ataque atribuído ao EI.

Após a retirada das forças lideradas pelos EUA em agosto passado, o Afeganistão testemunhou vários grandes ataques a mesquitas e hospitais, entre outros locais. Em novembro de 2021, um comandante de alto escalão do Taleban foi morto em um ataque ao hospital militar de Cabul.

Os EUA e a ONU alertaram que o Estado Islâmico e a Al-Qaeda cresceram no poder desde que o Talibã recuperou o controle do país.