Europa começa a usar gás armazenado para o inverno, em meio a problemas de fornecimento, diz mídia

De acordo com os dados mais recentes, as reservas foram reduzidas em um ponto percentual, embora durante o verão (no Hemisfério Norte) o gás seja geralmente armazenado e os volumes resultantes se mantenham até a época mais fria, no inverno, escreve agência.

Segundo uma previsão pessimista da companhia Wood Mackenzie Ltd., no caso de uma parada completa do Nord Stream, a Europa não será capaz de acumular reservas de gás no nível fixado pela União Europeia (UE) até o início da estação de aquecimento. Nesse caso, as reservas de gás se esgotarão até janeiro.