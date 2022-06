As exportações são veneno para a economia russa – CEO do Sberbank – CMIO

Sanções levaram a um rublo forte que é prejudicial à produção doméstica, explica Herman Gref

A exportação prejudica a economia russa no ambiente atual, pois leva ao fortalecimento excessivo do rublo e destrói a produção doméstica, disse o CEO do Sberbank, Herman Gref, na sexta-feira no Fórum Econômico de São Petersburgo.

Diante de sanções econômicas sem precedentes, Gref acredita que as importações podem de fato ajudar a fortalecer a economia russa.

“O que era considerado o principal e mais importante, a exportação, agora está se tornando um veneno para a economia. A importação… torna-se o principal remédio para curar a doença do rublo fortalecedor que está, de fato, destruindo também a produção nacional,” ele notou.













A única moeda estrangeira valiosa para a Rússia é o yuan chinês, acrescentou Gref, explicando que outras moedas como a lira turca e a rupia indiana “não terá valor” porque a Rússia não poderá negociá-los, pois não são “livremente conversível” moedas.

De acordo com o principal banqueiro da Rússia, a nova realidade econômica é impossível de entender no curto prazo, e reconstruir a logística, infraestrutura e cadeias de pagamento é ainda mais difícil. “Tudo virou de cabeça para baixo”, ele disse.

