Os sistemas de defesa antiaérea russos abateram nas últimas 24 horas um avião, um helicóptero e oito drones, relatou no sábado (18) o Ministério da Defesa da Rússia.

“As forças de defesa antiaérea russas abateram um avião Su-25 ucraniano perto da localidade de Kamyshevakha e um helicóptero Mi-24 da Força Aérea da Ucrânia perto de Arkhangelsk, na República Popular de Donetsk”, disse Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa russo, acrescentando que os oito drones foram derrubados nas regiões de Kherson, Carcóvia e Zaporozhie.

Usando mísseis de longo alcance, as forças russas eliminaram quatro pelotões ucranianos equipados com obuseiros M777 dos EUA e quatro pelotões equipados com lança-foguetes Grad, continuou o ministério.