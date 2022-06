Ocidente não quer ‘derrota completa’ da Rússia – assessor de Zelensky – CMIO

A política explica por que os apoiadores estrangeiros de Kiev não darão tanques e aviões de guerra à Ucrânia, diz Alexey Arestovich

Os países ocidentais não estão armando a Ucrânia com tanques e aviões porque agora estão procurando um fim negociado para o conflito entre Kiev e Moscou, disse Alexey Arestovich, um dos principais assessores do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.



“Está claro do que estamos falando. Eles não querem uma derrota completa da Rússia. Eles querem forçar a Rússia a negociar para alcançar a paz”. Arestovich disse em uma entrevista com o ativista Mark Feygin no programa do YouTube deste último na sexta-feira.

No entanto, o conselheiro alertou que os planos dos líderes da UE para interromper o conflito por meio de negociações estão fadados ao fracasso.

“Será sobre a Ucrânia libertar todos os seus territórios por meios militares, ou pelo menos, trazer as coisas para o que eram antes de 24 de fevereiro” quando Moscou lançou sua operação militar, ele insistiu.

Até agora, as forças russas, que têm uma vantagem esmagadora em artilharia e outras armas, estão ganhando terreno no Donbass.













Mas, segundo Arestovich, “um dia, um ponto de virada virá – as tropas russas começarão a se retirar da Ucrânia por conta própria, assim como se retiraram de Kiev, Sumy e da região de Chernigov”.

Isso vai acontecer “por uma simples razão” porque os militares russos “perceba a futilidade” de seus esforços, afirmou.

Moscou retirou suas tropas das áreas mencionadas por Arestovich no início de abril. Segundo a Rússia, isso foi feito como um gesto de boa vontade após o lançamento promissor das negociações de paz com a Ucrânia em Istambul. No entanto, Kiev logo voltou atrás nos acordos firmados na Turquia, e os lados não se aproximaram da mesa de negociações desde então.

O presidente francês Emmanuel Macron, que visitou Kiev na quinta-feira junto com os líderes alemão e italiano, explicou que as nações ocidentais decidiram se abster de fornecer tanques e aviões para a Ucrânia. “Este é um acordo não oficial, mas também é quase a posição oficial dos países da OTAN”, ele disse.



“Ajudamos a Ucrânia a se defender, mas não estamos participando da guerra contra a Rússia”. explicou Macron.

Em abril, a Polônia disse que forneceu à Ucrânia cerca de 240 tanques T-72 projetados pelos soviéticos.













Também houve relatos não confirmados de que a República Tcheca, a Eslováquia e a Eslovênia enviaram tanques para Kiev – seja alguma versão do T-72 ou do muito semelhante iugoslavo M-84. As principais nações da UE, no entanto, até agora se abstiveram de fornecer esse tipo de arma às forças de Kiev.

A Rússia atacou a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso de Kiev em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.