PARIS, 19 de junho – RIA Novosti. O segundo turno das eleições para a Assembleia Nacional da França será realizado no domingo, em primeiro lugar, a coalizão presidencial “Juntos!” lutará pelo controle da câmara baixa do parlamento. (Ensemble!) e a coalizão de esquerda New People’s Ecological and Social Union (Nupes), enquanto as pesquisas não prometem uma vitória clara para a associação de Macron.

No domingo, 577 deputados da Assembleia Nacional Francesa (câmara baixa do parlamento) serão eleitos para um mandato de cinco anos. Uma maioria simples é suficiente para vencer.

A esquerda está avançando

De acordo com os resultados do primeiro turno das eleições parlamentares, que ocorreu em 12 de junho, “Juntos!” e o sindicato de esquerda chegou ao segundo estágio com uma diferença mínima – apenas 0,1% a favor do primeiro. Ao mesmo tempo, pesquisas já na época previam que, com isso, o bloco Macron receberia mais cadeiras na Câmara. Além disso, o primeiro turno foi notável pela baixa participação recorde nos últimos 30 anos – menos de 40% dos eleitores votaram.

As pesquisas às vésperas do segundo turno não alteraram as previsões: a coalizão “Juntos!” pode não receber a maioria absoluta dos mandatos, mas ainda pode se tornar a força mais numerosa na assembléia nacional.

Uma aliança entre o Partido Renascença do presidente Emmanuel Macron (anteriormente Avante a República!), o partido de centro Movimento Democrático e os partidos de centro-direita Horizons and Act poderia ganhar entre 255 e 295 assentos. Isso é 55-95 assentos a menos do que em 2017, quando o partido de Macron sozinho recebeu 297 assentos.

Ao mesmo tempo, a coalizão de esquerda New People’s Ecological and Social Union (Nupes), que inclui a França Insubjugada de Jean-Luc Mélenchon, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o partido Europa-Ecologia-Verdes, prevê 150-200 deputados assentos. Isso é 77-127 mais de cinco anos atrás.

A pesquisa, conduzida por Elabe, ocorreu online de 15 a 16 de junho e incluiu 1.801 residentes da França continental com mais de 18 anos de idade, incluindo 1.699 eleitores registrados. O erro varia de 1% a 2,3%.

Diplomacia ou PR Macron

Tendo como pano de fundo os resultados mistos da primeira rodada, Macron fez uma visita à Ucrânia junto com seus colegas alemães e italianos. Isso imediatamente atraiu críticas dos principais oponentes do presidente.

Mélenchon e a chefe do partido Rally National, Marine Le Pen, o acusaram de usar sua posição para influenciar as eleições: a visita foi amplamente coberta, e o líder francês deu várias entrevistas longas na grande mídia.

Ao mesmo tempo, a mesma pesquisa dá ao partido Le Pen de 30 a 50 assentos, o que também será uma grande conquista.

Muito dependerá da disponibilidade do eleitorado para vir às assembleias de voto. E aqui Elabe relata a maior atividade dos apoiadores de Macron: 65% anunciaram sua intenção de votar. Em seguida vêm os seguidores de Le Pen (59%) e Mélenchon (55%).

A previsão de participação geral é maior do que no primeiro turno: de 44% para 47% dos eleitores cadastrados.

Resultado no mesmo dia

As eleições serão realizadas de acordo com o esquema tradicional para a França. As assembleias de voto abrirão às 8h00, hora local (9h00, hora de Moscovo). Nas regiões, eles concluirão o trabalho às 18h, nas grandes cidades – às 20h, horário local (21h, horário de Moscou).

Os votos geralmente são contados rapidamente, e os totais oficiais ficarão claros na mesma noite ou na noite de segunda-feira.