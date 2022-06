Extradição de Assange é um sinal para todos os jornalistas que expõem crimes dos EUA, diz editora

“A decisão do Ministério do Interior do Reino Unido de aprovar a extradição do jornalista Julian Assange é profundamente devastadora”, lamentou Taylor Hudak, jornalista e editora da mídia independente AcTVism Munich.

Na sequência desta decisão, o fundador do WikiLeaks pode apresentar recurso no Supremo Tribunal de Londres, que deve conceder autorização para prosseguir ou levar o caso ao Supremo Tribunal do Reino Unido. No entanto, se o pedido for rejeitado, Assange deve ser extraditado para os EUA no prazo de 28 dias.