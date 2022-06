Blogger afirma que está sendo investigada na Alemanha por cobertura do Donbass — CMIO

Alina Lipp está sendo investigada por seu suposto apoio à ofensiva da Rússia na Ucrânia

Uma blogueira com dezenas de milhares de assinantes disse que está sendo investigada na Alemanha por sua cobertura do conflito na Ucrânia. A mídia alemã confirmou que o ativista é alvo de uma investigação por um escritório do promotor local.

Em entrevista ao ar na sexta-feira no Channel One da Rússia, Alina Lipp disse que estava sendo "perseguido" em particular para um post de 24 de fevereiro, o dia em que a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia. Naquela época, ela escreveu que "desnazificação" tinha começado, ao mesmo tempo que acusava a Ucrânia de matar civis durante anos.













“Em segundo lugar, estou sendo processado pelo fato de que em 12 de março publiquei um vídeo no meu canal Telegram onde dizia que a Ucrânia está cometendo um genocídio no Donbass”, disse. Lipp revelou.

De acordo com o site de notícias alemão t-online, a polícia suspeita que Lipp “mostrando constantemente sua solidariedade com a guerra da Rússia contra a Ucrânia”, de fomentar uma cisão na sociedade alemã e de espalhar o ódio através “distorcido, parcialmente falso” comunicando.

O caso foi inicialmente aberto pelo Ministério Público alemão em Luneburg, após várias queixas desde fevereiro, citando o porta-voz do órgão. Mais tarde, é relatado que foi entregue ao escritório do promotor em Göttingen, que é o escritório central para a investigação de crimes de ódio na Internet.













Lipp, que atualmente mora na Rússia e fez várias reportagens do Donbass, nasceu de mãe alemã e pai russo. Ela dirige um blog de notícias em alemão chamado ‘News from Russia’. Ela também tem um canal no Telegram com mais de 174.000 seguidores e um pequeno canal de vídeos no PeerTube. Não está claro se o blogueiro enfrentou alguma acusação na Alemanha. No entanto, um banco local, o DKV-Bank, apreendeu os ativos financeiros que ela recebeu como doações, de acordo com o t-online, com € 1.600 (US $ 1.679) que foram congelados de sua conta.

Lipp classificou a investigação contra ela como “judiciário partidário” e disse que está sendo punida por violar um “Lei não escrita,” acrescentando que é “liberdade de expressão” que está sendo alvo no caso dela. De acordo com o Código Penal Alemão, tolerar ou aprovar uma infração penal “de uma forma que possa perturbar a paz pública” é punível com multa ou até três anos de prisão.