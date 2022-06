Sanções anti-Rússia prejudicam a todos – Associação de Exportadores Egípcios – CMIO

As consequências das sanções, na forma de preços em alta, estão sendo sentidas em todo o mundo, disse o chefe da associação à RT

As sanções ocidentais contra a Rússia estão alimentando a inflação e causando danos econômicos em todo o mundo, disse o presidente da Associação de Exportadores Egípcios (EEA), Mohamed Kassem, à RT na sexta-feira.

Falando à margem do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, ele disse que as interrupções no comércio elevaram o preço do petróleo e de outras commodities.

“Isso tudo está acontecendo ao redor do mundo, machuca o mundo inteiro, e o Egito está ferido entre os outros”, disse Kassem.

“A interrupção que as sanções causaram na Rússia está prejudicando o Egito como um subproduto. Somos o maior importador de trigo do mundo, e a Rússia e a Ucrânia foram as principais fontes de nossas importações. Então, essa interrupção criou algumas dificuldades”, ele disse.

O presidente do EEE salientou que as sanções são “não é uma maneira de resolver diferenças”, e essa “devemos trabalhar juntos para mitigar o risco desses problemas. É possível.”

Sobre as relações comerciais russo-egípcias, ele observou que há muitas áreas de cooperação que podem ser expandidas. “Mesmo neste ano difícil nossas exportações para a Rússia aumentaram cerca de 57%, o que é um bom indicador de que a possibilidade de expansão já existe.”

Durante o fórum em São Petersburgo, delegações russas e egípcias discutiram a zona industrial russa na área do Canal de Suez, visando aumentar o comércio mútuo, e a perspectiva de permitir que mercadorias russas penetrem em outros mercados aos quais o Egito tem acesso, incluindo africanos e árabes nações.

