Sanções calibradas? EUA retiram restrições à petrolífera PDVSA em meio à pressão inflacionária

“Em um gesto destinado a apoiar as conversações entre o regime de Maduro e a oposição venezuelana, o governo Biden anunciou na terça-feira [14] um alívio das sanções econômicas sobre a Venezuela. Como resultado, a [empresa petrolífera] Chevron poderá negociar sua licença com a empresa petrolífera estatal PDVSA, embora ainda não lhe seja permitido perfurar ou exportar petróleo de origem venezuelana”, disse a declaração do Tesouro dos EUA.