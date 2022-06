WASHINGTON, 19 de junho – RIA Novosti. O autor da revista National Interest, o especialista e ex-militar David Pine propôs um plano para resolver a situação em torno da Ucrânia, inclusive declarando o status neutro do país e reconhecendo a Crimeia.

A posição de negociação da Ucrânia está enfraquecendo, e a mídia ocidental “continua a relatar erroneamente que a Ucrânia está vencendo”, disse Pine em um artigo publicado, enquanto o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, observa que a Rússia está progredindo em direção a seus objetivos. Apesar do fornecimento de ajuda militar a Kyiv, as armas da Ucrânia estão se esgotando, acredita o especialista.

00:29 Johnson pediu que aliados se preparem para conflito prolongado na Ucrânia

Além disso, Pine, que a publicação apresenta como ex-oficial com mestrado em segurança nacional, oferece seu plano de 15 pontos – “o mais realista para a Ucrânia”.

O especialista sugere que a Ucrânia altere a constituição para declarar um status neutro, e sua independência e soberania seriam garantidas pelos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O segundo ponto de Pine sugere que a Ucrânia reconheça a reunificação da Crimeia com a Rússia e abandone todas as intenções de devolver a península.

Em setembro, um referendo sobre a independência será realizado no Donbass sob a supervisão da ONU ou de outras estruturas internacionais, sugere o especialista. A Ucrânia renunciará aos laços com a Otan, incluindo treinamento e exercícios militares, fornecimento de armas, proibirá o envio de forças da aliança no território, enquanto a Rússia apoiará o pedido de adesão da Ucrânia à UE, sugere Pine.

A Ucrânia destruirá seus sistemas de ataque e reduzirá o agrupamento militar para 150 mil pessoas e 100 mil na reserva, as partes não exigirão reparações, diz o plano de Pine. Os EUA e a UE fornecerão assistência econômica à Ucrânia, e Kyiv restaurará as relações diplomáticas com Moscou, como a Rússia faz com todos os países da OTAN, dizem as propostas.

17 de junho, 22:43 no mundo General ucraniano disse quantas armas perderam APU

Todas as sanções econômicas devem ser retiradas da Rússia, propriedades confiscadas devolvidas, relações comerciais estabelecidas, sugere Pine.

Os EUA e a OTAN devem garantir por escrito que a OTAN não se expandirá para o leste às custas das ex-repúblicas soviéticas ou ao longo das fronteiras da Federação Russa e, em troca de garantias de que a Finlândia não ingressará na OTAN, a Rússia concordará em ingressar na aliança da Suécia, assim como qualquer país europeu que não faça fronteira com a Rússia, sugere o especialista.

Rússia e OTAN vão iniciar negociações sobre a inclusão da Rússia na arquitetura de segurança europeia, a extensão do Tratado INF e adições ao Tratado CFE, cujo acordo subsequente reduzirá o número de bases militares na Europa, sugere o especialista.

Ontem, 10:24 Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo 2022 A crise econômica global é agravada por sanções, diz Sechin

“É do interesse de segurança nacional dos Estados Unidos encorajar a Rússia e a Ucrânia a negociar um acordo de paz o mais rápido possível”, disse Pine.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”.

Para isso, segundo ele, está prevista a “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”, para levar à justiça todos os criminosos de guerra responsáveis ​​por “crimes sangrentos contra civis” no Donbass.

Segundo o Ministério da Defesa, as Forças Armadas atacam apenas a infraestrutura militar e as tropas ucranianas e, em 25 de março, concluíram as principais tarefas da primeira etapa – reduziram significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo do departamento militar russo foi chamado de libertação de Donbass.