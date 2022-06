EUA consideram dobrar as entregas de lançadores de foguetes para a Ucrânia – Politico – CMIO

Mesmo que o acordo seja aprovado, o número ainda é insignificante em comparação com o que Kiev pediu

O Pentágono está considerando enviar quatro sistemas adicionais de lançadores de foguetes M142 HIMARS para a Ucrânia, informou o Politico no sábado. Os EUA já prometeram quatro desses sistemas aos militares de Kiev, mas as autoridades ucranianas querem muito mais.

Os EUA anunciaram no início de junho que enviariam quatro dos sistemas HIMARS, cada um dos quais pode disparar uma salva de seis foguetes da traseira de um caminhão. Os EUA disseram que forneceriam foguetes guiados GMLRS com os sistemas, que têm um alcance entre 32 km e 60 km. A plataforma HIMARS também pode disparar um único míssil guiado com alcance de até 300 km, mas os EUA ainda não forneceram esses projéteis à Ucrânia.

Autoridades anônimas do Pentágono disseram ao Politico que o Departamento de Defesa estava considerando enviar outros quatro sistemas HIMARS como parte de um próximo pacote de ajuda dos EUA. A decisão, que ainda não foi finalizada, será “com base nas necessidades imediatas da Ucrânia”, disse um dos funcionários.













A doação de armas provavelmente será financiada por uma soma de US$ 1 bilhão em “assistência à segurança” anunciada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, na quarta-feira. Biden disse que os sete dígitos “assistência de segurança” pacote iria para “armas adicionais de artilharia e defesa costeira, bem como munição para a artilharia e sistemas avançados de foguetes que os ucranianos precisam para apoiar suas operações defensivas”. O pacote de US$ 1 bilhão foi anunciado por Biden menos de um mês depois que ele assinou uma conta de gastos de US$ 40 bilhões para financiar as forças armadas e a economia da Ucrânia, além de um pacote de gastos de US$ 13,6 bilhões aprovado pelo Congresso em março.

Além disso, o Reino Unido deu à Ucrânia três M270 Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) fabricados nos EUA – semelhantes ao HIMARS – e a Alemanha anunciou esta semana que também enviaria três M270s, supostamente abaixo de uma promessa original de quatro devido a uma munição. falta.

Os primeiros quatro sistemas HIMARS fornecidos pelos EUA chegarão à Ucrânia até o final deste mês, assim que suas tripulações ucranianas forem treinadas, disse o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, no início desta semana.

Apesar do derramamento de apoio militar, Kiev solicitou muito mais desses e outros sistemas de armas. “Pedimos 10 vezes mais” Lançadores HIMARS, disse a parlamentar ucraniana Alexandra Ustinova ao Politico. “Quatro HIMARS não é nada”, ela adicionou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Bombardeio ucraniano mata cinco – DPR

Mikhail Podoliak, assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pediu ao Ocidente no início desta semana 1.000 obuses de 155 mm – quase dez vezes a quantidade enviada pelos EUA até agora, 500 tanques e 300 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes (MLRS). Supondo que Podoliak estivesse se referindo aos sistemas M270 MLRS, ele estaria pedindo pouco menos de um quarto desses sistemas existentes em todo o mundo.

Com a artilharia russa atacando posições ucranianas no Donbass e a Ucrânia perdendo até 1.000 soldados por dia, surgiu uma divisão em Washington sobre o eventual fim do conflito. A CNN informou recentemente que as autoridades americanas e europeias estão pressionando a Ucrânia a fazer as pazes com a Rússia, e a NBC News informou esta semana que essas autoridades estão se tornando “cada vez mais preocupado que a trajetória da guerra na Ucrânia seja insustentável” e são “discutir baixinho” pedindo a Zelensky que ceda território à Rússia como parte de um acordo de paz.

No entanto, nem o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, nem o secretário de Estado, Antony Blinken, se afastaram de sua posição de que a Ucrânia pode vencer o conflito no sentido militar, enquanto outros funcionários disseram à NBC que o governo Biden está “planejando uma longa guerra” e pretende “pedir mais dinheiro ao Congresso”.