Eni diz que Itália não está pronta para fechamento de gás russo

ROMA, 19 de junho – RIA Novosti. A Itália não está pronta para uma interrupção imediata do fornecimento de gás da Rússia, mas pode sobreviver ao próximo inverno sem ele, disse Claudio Descalzi, chefe do principal grupo italiano de petróleo e gás Eni.

Segundo ele, atualmente as instalações de armazenamento de gás na Itália estão 54% cheias, até outubro esse número deve ser aumentado para 70-80%, o que será facilitado pela duplicação do fornecimento da Argélia.

Falando sobre a possibilidade de cortar o fornecimento de gás russo, Descalzi expressou a opinião de que “com as ações decisivas que o governo está tomando agora, poderemos sobreviver ao inverno”. No pior cenário, observou ele, a Itália deve forçar o fluxo de gás de outros países. “Provavelmente haverá um alerta máximo e algumas restrições, mas de qualquer forma, temos uma diversificação (de fontes) que nos permitirá passar o inverno”, disse o dirigente.

Tendo como pano de fundo a redução da oferta da Gazprom, a mídia italiana, citando fontes do governo, informou que na próxima semana as autoridades do país podem elevar o nível de crise no setor de energia para “alerta” – o segundo de três possíveis. De acordo com o jornal Corriere della Sera, isso levará a um aumento das importações de outras fontes, “uma diminuição da demanda de gás sob contratos comerciais interrompidos” e a possível utilização de combustíveis alternativos.