Gazprom suspenderá transporte de gás pelo TurkStream entre 21 e 28 de junho

O funcionamento do gasoduto TurkStream será suspenso entre a terça-feira (21) e 28 de junho devido a uma operação de manutenção anual, revelou a empresa estatal russa Gazprom.

“O transporte de gás através de ambas as vias do gasoduto TurkStream será temporariamente suspenso por um período de 21 a 28 de junho de 2022 devido à manutenção preventiva programada“, comunicou neste sábado (18) a empresa no seu canal Telegram.