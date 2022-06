Inundações severas atingem o nordeste de Bangladesh

O ministro do Controle de Desastres, Enamur Rahman, disse que as inundações em Sylhet e Sunamganj foram as piores em 122 anos. As instituições públicas e privadas do país estão trabalhando juntas para fornecer abrigo às pessoas afetadas pelo desastre, disse ele. Militares participam de operações de resgate, observou o ministro.