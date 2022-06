As compras de petróleo russo pela Índia disparam – Reuters – CMIO

Enquanto o Ocidente embarga os combustíveis fósseis da Rússia, Nova Délhi teria multiplicado suas importações de petróleo em 31

A Índia importou seis vezes mais carvão russo nos 20 dias que antecederam a quarta-feira do que no mesmo período do ano passado, informou a Reuters no sábado. Durante esse mesmo período, as importações de petróleo russo de Nova Délhi aumentaram por um fator de mais de 31. Esse aumento ocorre apesar de os EUA exortarem a Índia a não aumentar suas compras de recursos russos.

Os números mais recentes marcam a continuação de uma tendência em curso desde que as nações ocidentais cortaram os combustíveis fósseis russos após a operação militar de Moscou na Ucrânia. Enquanto os EUA e o Reino Unido suspenderam as importações russas de petróleo e gás e a UE anunciou uma proibição gradual do carvão russo e uma eventual retirada do petróleo russo, a Rússia se tornou o segundo maior fornecedor de petróleo bruto da Índia em maio, superando a Arábia Saudita.

O aumento de seis vezes nas importações de carvão da Índia eleva seu volume de comércio com a Rússia para 331,17 milhões de dólares, disse a Reuters, citando dados não publicados do governo indiano. O aumento de mais de 31 vezes nas importações de petróleo equivale a um volume comercial de US$ 2,22 bilhões, segundo os mesmos dados.













As compras de petróleo da Índia da Rússia atingiram uma média de US$ 110,86 milhões por dia no período de 20 dias, mais que o triplo dos US$ 31,16 milhões que Nova Délhi gastou nos três meses anteriores, observou a Reuters.

Segundo fontes da agência de notícias, traders russos ofereceram aos compradores indianos “atraente” descontos e estão aceitando pagamentos em rúpia indiana e dirham dos Emirados Árabes Unidos.

Enquanto isso, a Rússia exigiu que os países ‘hostis’ – ou seja, aqueles na UE e na América do Norte que impuseram sanções a Moscou – paguem pela energia russa em rublos e sem desconto.

A Índia historicamente manteve relações estreitas com a Rússia e a União Soviética de antemão. Embora seu governo tenha pedido uma resolução diplomática para o conflito na Ucrânia, não impôs sanções à Rússia e se absteve de uma votação da Assembleia Geral da ONU em março condenando a operação militar de Moscou.

Em resposta, os EUA cortejaram o governo do primeiro-ministro Narendra Modi com ofertas de acordos de armas e instaram Modi a não aumentar suas compras de combustíveis russos.