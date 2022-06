EUA sancionam empresas da China e dos Emirados por apoiarem vendas de produtos petroquímicos do Irã

“Os Estados Unidos estão seguindo o caminho da diplomacia significativa para alcançar um retorno mútuo ao cumprimento do Plano de Ação Conjunto Global [JCPOA, na sigla em inglês]. Na ausência de um acordo, continuaremos a usar nossas autoridades de sanções para limitar as exportações de petróleo, derivados de petróleo e produtos petroquímicos do Irã. Os EUA continuarão a expor as redes que o Irã usa para ocultar atividades de evasão de sanções”, disse Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira citado no comunicado.