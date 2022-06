A Rússia deve repensar sua economia orientada para a exportação – banco central – CMIO

Elvira Nabiullina quer que a indústria trabalhe para o mercado interno e diz que a maioria dos controles de capital deve ser descartada

O governo russo deve reconsiderar a forma como a economia dependente de exportação do país está funcionando nas circunstâncias atuais, de acordo com a presidente do banco central do país, Elvira Nabiullina.

Falando no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo na quinta-feira, Nabiullina disse que um “parte substancial” da indústria do país deve trabalhar para o mercado interno em vez de depender das exportações para a receita.

O governador acrescentou que a maioria dos controles de capital da Rússia deve ser descartada. O regulador introduziu controles rígidos sobre as operações cambiais em resposta às sanções ocidentais contra o sistema financeiro russo.













“Tivemos uma camada de restrições monetárias”, disse Nabiullina. “Minha opinião é que eles deveriam ser derrubados, a maioria deles de qualquer maneira.”

Ela disse que não haverá proibição de russos manterem contas bancárias em dólares americanos ou outras moedas estrangeiras.

O chefe do banco central também alertou que a perda de acesso a tecnologias pode prejudicar a economia russa. Ela disse que, nas atuais circunstâncias, a Rússia deve buscar iniciativas privadas para garantir o desenvolvimento tecnológico para que o país não fique atrás de seus concorrentes.

