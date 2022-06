Operação turca na Síria pode criar ameaças de segurança para Turquia, alerta diplomata russo

Enviado presidencial da Rússia para a Síria, Lavrentyev disse que a “, e criaria, porque tanto o Partido dos Trabalhadores do Curdistão quanto as Forças Democráticas da Síria não desaparecerão”.

Do seu ponto de vista, tal cenário não está de acordo com os interesses da Turquia, Síria, Iraque e Irã, alguns dos principais atores políticos da região.

A Rússia espera que a Turquia se abstenha de realizar uma operação militar no norte da Síria, caso contrário, “pode haver confrontos entre as forças turcas e o Exército sírio”, disse ele à Sputnik.

Recentemente, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que o Exército realizaria uma série de operações antiterroristas nas fronteiras do país e que Ancara tomaria a respetiva decisão em breve. Segundo os dados da mídia, as operações vão decorrer em quatro regiões sírias.

Aleksandr Lavrentyev explicou que Moscou busca convencer os curdos a se comprometerem com Damasco e se unirem, o que impedirá o desenvolvimento negativo da situação na Síria. Ao mesmo tempo, ele observou que a Turquia considera impossível negociar com os curdos sírios.

Com o apoio dos militares dos EUA, as formações curdas das Forças Democráticas da Síria, que se baseiam no Partido dos Trabalhadores do Curdistão (YPG), controlam a maior parte das províncias sírias de Al-Hasakeh e Raqqa, bem como alguns assentamentos nas províncias de Aleppo e Deir ez-Zor.