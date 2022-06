Outro comprador da UE diz que a Rússia reduziu o fornecimento de gás — CMIO

A francesa Engie é o quarto cliente europeu a reportar volumes menores de entregas de gás natural

A empresa multinacional de serviços públicos da França, Engie, disse na quinta-feira que a Rússia reduziu os embarques de gás, informou a Bloomberg, citando um comunicado da empresa.

Anúncios semelhantes foram emitidos por várias concessionárias europeias, incluindo a alemã Uniper, a italiana Eni e a austríaca OMV.

A redução do fornecimento para a Europa para menos da metade dos volumes habituais deve elevar ainda mais os preços do gás natural no continente.

Na manhã de quinta-feira, os preços do gás no atacado holandês, a referência europeia, subiram até 25%, somando-se ao aumento de 44% nas duas sessões anteriores, atingindo mais de US$ 1.500 por mil metros cúbicos pela primeira vez desde abril.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia alerta para possível ‘desastre’ de gás para a Alemanha

O aumento de preço seguiu a declaração da Gazprom de que problemas técnicos forçaram a gigante de energia russa a reduzir o fornecimento de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream em quase 60%.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT